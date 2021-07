UN ÉTÉ POUR SE RETROUVER – SOPHROCONTE Bonnétable, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Bonnétable.

UN ÉTÉ POUR SE RETROUVER – SOPHROCONTE 2021-07-07 – 2021-07-07 Jardin Potager 1 rue d’Isly

Bonnétable Sarthe

Aurore BUSIN sophrologue, vous propose un sophroconte pour vous relier à votre créativité en alliant relaxation et conte.

Un moment pour vous ressourcer et renouer avec votre enfant intérieur.

Des jeux en bois et des animations nature avec une médiatrice seront également proposés dans le jardin au cours de l’après-midi

RDV à 14h ou à 16h30 au Jardin Potager à Bonnétable.

Tarif : 10€ par adulte, 5€ moins de 12 ans.

Sur inscription avant le vendredi 2 juillet, places limitées.a

Retrouvez votre âme d’enfant grâce au conte et à la relaxation dans un cadre magique !

c.nos@mainesaosnois.fr +33 2 43 52 01 34

dernière mise à jour : 2021-05-18 par