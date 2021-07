Bagnolet Cour Carrée du Parc Jean Moulin-les Guilands Bagnolet, Seine-Saint-Denis Un été pas comme les autres 2021 – Le Grand Bal de la Noue Cour Carrée du Parc Jean Moulin-les Guilands Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

du jeudi 8 juillet au vendredi 16 juillet

« Fabriquer la fête c’est déjà faire la fête ». Nous vous convions à une semaine d’ateliers pour fabriquer la grande fête de la Noue qui aura lieu avec le centre sociale et culturel de quartier Guy Toffoletti et le Parc Départemental Jean Moulin les Guilands et qui aura lieu le 16 juillet à la Cour Carrée du Parc. Nous invitons le groupe congolais Fulu Miziki et plongerons dans leur univers afro-punk: Fabrications de masques et d’instruments de musique de récupération, rythmes envoûtés… Mais nous préparons aussi tous ensemble les différents aspects de la fête : l’important, c’est de participer !

Une semaine d'ateliers participatifs pour construire ensemble une grande fête le 16 juillet. Cour Carrée du Parc Jean Moulin-les Guilands 41 rue Delescluze 93170 Bagnolet

