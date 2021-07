Bagnolet Agora de la Capsulerie Bagnolet, Seine-Saint-Denis Un été pas comme les autres 2021 – Le Bal de la Capsulerie Agora de la Capsulerie Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

Un été pas comme les autres 2021 – Le Bal de la Capsulerie Agora de la Capsulerie, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Bagnolet. Un été pas comme les autres 2021 – Le Bal de la Capsulerie

du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet à Agora de la Capsulerie

Le temps d’une semaine, le quartier de la Capsulerie se prépare à une grande fête commune: atelier de fabrication d’instruments en courge, atelier de création de chants, atelier de chanteurs-griots, atelier costume, atelier scénographie, atelier costume… Parce que « la fête est encore plus belle quand on la fait nous-même », nous vous invitons à venir inventer et modeler cette fête à votre envie. Le 31 juillet, les groupes Madalitso (Malawi), La Vespa Coucourdon (Nice), et Djé Baléti (Toulouse, Kinshasa, Pluton…) attiseront les braises de la transe !

Entrée libre

Une semaine d’ateliers participatifs pour construire ensemble une grande fête commune le 31 juillet à l’Agora de la Capsulerie, Bagnolet Agora de la Capsulerie 41 rue de la Capsulerie 93170 Bagnolet Bagnolet Centre Sud Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T18:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T18:00:00;2021-07-31T16:00:00 2021-07-31T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagnolet, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu Agora de la Capsulerie Adresse 41 rue de la Capsulerie 93170 Bagnolet Ville Bagnolet lieuville Agora de la Capsulerie Bagnolet