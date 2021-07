Romainville Rambla Maryse-Bastié Romainville, Seine-Saint-Denis Un été pas comme les autres 2021 – La Saint-Youri : Fête au quartier Youri Gagarine de Romainville Rambla Maryse-Bastié Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Pendant une semaine, le quartier Youri Gagrine prépare sa fête: ateliers de musique (tabl et karkabou), atelier de fabrication de jeux en bois, atelier de couture pour la préparation d’un défilé de sapeurs congolais décalé, atelier oraliét et poésie urbaine avec Sylvestre Leservoisier, atelier cuisine… Le tout termine dans une grande fête de quartier le 24 juillet, avec les groupes Bania (musique Diwane d’Algérie) et Kebo M’fumu (Rumba congolaise). Ça va danser !

entrée libre

Une semaine d'ateliers participatifs pour construire ensemble une grande fête commune le 24 juillet dans le quartier Youri Gagrine de Romainville
Rambla Maryse-Bastié
11 rue des Fontaines 93230 Romainville

