Paris Parvis des Orgues de Flandres Paris Un été pas comme les autres 2021 – Karaoké Surnatural aux Orgues de Flandres Parvis des Orgues de Flandres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un été pas comme les autres 2021 – Karaoké Surnatural aux Orgues de Flandres Parvis des Orgues de Flandres, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Paris. Un été pas comme les autres 2021 – Karaoké Surnatural aux Orgues de Flandres

Parvis des Orgues de Flandres, le mardi 27 juillet à 19:00

Surnatural Orchestra s’installe sur le parvis des Orgues de Flandres et propose un concert dont vous êtes le héros: un karaoké ouvert à tous et toutes vous proposera de choisir parmi une liste d’une centaine de morceaux. Le ou la meilleure participante gagnera le grand prix : chanter un morceau accompagné de Surnatural Orchstra au grand complet au cours du concert de répertoire « Après Z » de l’orchestre. Une soirée joyeuse et vivante, pour toute la famille, pour retrouver des airs connus et en découvrir de nouveaux !

entrée libre

Un concert participatif de Surnaturla Orchestra en forme de concours de karaoké Parvis des Orgues de Flandres Allée des Orgues de Flandres 75019 Paris Paris Quartier de la Villette Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T19:00:00 2021-07-27T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Parvis des Orgues de Flandres Adresse Allée des Orgues de Flandres 75019 Paris Ville Paris lieuville Parvis des Orgues de Flandres Paris