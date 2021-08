UN ETE LATINO A LA BELLEVILLOISE – CLOSING DE LA SAISON La Bellevilloise, 4 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 4 septembre 2021

de 23h à 6h

payant

Dernière soirée Un été latino à La Bellevilloise samedi 4 septembre 2021.

YERBA MALA

Le Cuarteto est une musique de Cordoba, la région qui se trouve au coeur de l’Argentine, qui vient de la combinaison du paso doble espagnol et de la tarentelle italienne. Son rythme est envoûtant, joyeux et très entraînant.

La Cumbia argentine est un sous-genre de la cumbia sud-américaine, qui vient originalement des caraïbes colombiennes et qui s’est créé son propre style en Argentine.

Ces styles musicaux représentent le mouvement tropical de l’Argentine. Lors d’un concert, Yerba Mala vous fera voyager en Argentine avec une bonne ambiance assurée.

CAPTAIN CUMBIA

Multi-instrumentiste, chanteur, dj et producteur, “El Súper Desperado” de Ménilmontant est un spécialiste de la Cumbia sous toutes ses formes. Dans son labo cumbiero, il s’amuse à mixer, remixer, “mashuper” la cumbia colombienne, mexicaine, amazonienne et argentine avec du Hip-Hop, du Reggae-Dance Hall. Sur scène, il passe simultanément des platines au mélodica, du chant au güiro, sur des productions de son cru ou des chansons traditionnelles de la cumbia. Agitateur de foules, ce showman (Télérama), vous entraine irrésistiblement dans la danse !

ORTEGA DOGO

Pablo Ortega Dogo, dj et mc argentin membre du collectif Latino « Pachamama » et représentant sur Paris du Sonidero Pachamama (un mix de cumbia, salsa et musiques urbaines Latino).Pour sa première a la fiesta de cumbia, Ortega Dogo va vous faire danser sur les rythmes qui ont berce son enfance au Pays. Attendez-vous à un set explosif et pointu pour les connaisseurs.

ROBERTO BURGOS

Figure incontournable et charismatique de la bande FM, véritable ambassadeur de la culture latino, il incarne le glamour tropical. C’est ainsi qu’il parvient à fédérer les auditeurs de divers horizons : qu’ils soient natifs des régions hispanophones ou pas … et vous fera danser en direct de La Bellevilloise vendredi 08 mars 2019, sur des airs de salsa, merengue, batchata, etc.

JEFF DE CALI

Jeff de Cali est l’un des plus grand DJ colombien résident à Paris. A travers ses mixes savoureux, Jeff vous transportera directement en Colombie avec les plus belles perles musicales d’Amérique Latine.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)



La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com

