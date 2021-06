Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne, Calvados Un été exquis – Before Éclat(s) de rue Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne 4 spectacles gratuits à voir en famille à proximité du Théâtre du Champ Exquis et de l’espace culturel Paul Éluard, pour fêter le début des vacances de manière conviviale et détendue !

Au programme :

18h30 – La traversée Cie 4 parallèles, spectacle acrobatique (45min)

19h30 – La Montagne Cie les Vrais Majors, théâtre de rue (50min)

20h30 – Les Fêtes du grand Là-Bas Pigswana Orchestra, théâtre de rue musical (45min)

22h00 – L’envol Cie Entre Terre & Cie, Danse de feu (1h)

Restauration et buvette sur place, selon le protocole sanitaire en vigueur.

