Un été Exquis – Before d’Éclat(s) de rue Blainville-sur-Orne, 6 juillet 2022, Blainville-sur-Orne.

Un été Exquis – Before d’Éclat(s) de rue Théâtre du Champ Exquis Rue du Stade Blainville-sur-Orne

2022-07-06 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-06 Théâtre du Champ Exquis Rue du Stade

Blainville-sur-Orne Calvados

Venez fêter le début des vacances de manière conviviale et détendue à proximité du Théâtre du Champ Exquis et de l’Espace Paul Eluard.

Au programme :Cochon-Cochon, Cie Thank You For coming Clown, 35 min – 18h30 et 20h30Viril(s), Cie Les Barjes Clown – Cirque, 50 min – 19h30Josianes ou l’art de la résistance, Cie Josianes Cirque – Danse, 45 min – 21h00

Restauration et buvette sur place.

contact@champexquis.com +33 2 31 44 08 31 http://www.champexquis.com/fr/

