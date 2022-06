Un été en musique – Spellim Moëlan-sur-Mer, 9 août 2022, Moëlan-sur-Mer.

Un été en musique – Spellim Moëlan-sur-Mer

2022-08-09 – 2022-08-09

Moëlan-sur-Mer 29350

Funk Groove

Le yellow street show n’a qu’un seul objectif : affûter les sourires et faire bouger les hanches !

Préparé entre Londres et Paris, le premier album de Spelim verra le jour sous forme de deux EP dont les dates de sorties sont prévues respectivement en mai 2021 et février 2022. Avec la volonté de défendre ce dernier et pouvoir offrir un show au plus près du public, l’artiste s’adapte à la situation actuelle en créant le « Spelim Street Show » . Habituellement seul sur scène, il nous invite sur une version en Quatuor déambulatoire de son univers généreux et souriant.

La section cuivre qui l’accompagne dans cette Aventure, renforce la chaleur et la puissance déjà bien en place du set de SPELIM. Le show prend donc une nouvelle énergie, autant visuelle que musicale.

Afin de déplacer le module déambulatoire contenant la sonorisation et les éléments techniques, se joint a eux le street-artiste, plasticien et graffeur « Rino », qui en plus de faire partie intégrante du spectacle musical ajoute une facette pictural. L’idée est donc de créer une trace visuelle (Jaune évidement) du show, avec de la peinture à la craie sur les sols (qui s’efface sous la pluie) et d’élargir l’interaction auprès du public.

Le feel-good musical que propose SPELIM, pimenté du sourire et de l’énergie coloré des trois personnes qui l’accompagne, promet un cocktail détonant, que l’on verra arriver de loin.

Moëlan-sur-Mer

