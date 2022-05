Un été en musique – Rit qui qui (concert familial) Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Un été en musique – Rit qui qui (concert familial) Moëlan-sur-Mer, 12 juillet 2022

2022-07-12 19:00:00 – 2022-07-12 20:30:00

Moëlan-sur-Mer Finistère Le spectacle « Les vacances zones A, B, C » des Rit Qui Qui : une folie désordonnée, sur fond d’une musique très maîtrisée ancrée dans le jazz qui voyage volontiers entre le zouk, le world, rock, ou rap. ellipse@moelan-sur-mer.fr +33 2 98 39 71 00 Le spectacle « Les vacances zones A, B, C » des Rit Qui Qui : une folie désordonnée, sur fond d’une musique très maîtrisée ancrée dans le jazz qui voyage volontiers entre le zouk, le world, rock, ou rap. Rue de Pont-Ar-Laer Boulodrome Moëlan-sur-Mer

