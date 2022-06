Un été en musique – Mc Donnel Trio Moëlan-sur-Mer, 2 août 2022, Moëlan-sur-Mer.

Un été en musique – Mc Donnel Trio Moëlan-sur-Mer

2022-08-02 – 2022-08-02

Moëlan-sur-Mer 29350

McDonnell Trio sillonne les scènes avec sa double culture Franco-Irlandaise et un parcours musical empreint de belles aventures. Son répertoire parle autant de l’Irlande que de bluegrass ou de chansons universelles nous racontant l’histoire des peuples et des migrations. D’ influences folks transmises par une riche filiation familiale et musicale, il était naturel que le père et les deux fils se retrouvent aujourd’hui sur scène.

« Il faut ouvrir le carnet de route de ce trio vocal exceptionnel et d’abord saluer le père, Michael, ancien marin au long cours né à Kilkenny et baigné dès sa plus tendre enfance dans les eaux d’un accordéon paternel et dans les mélodies chantées par sa mère. De génération en génération, l’histoire continue et les deux fils de Michael, Simon et Kevin embarquent à leur tour au côté du père, pour naviguer sur trois voix et deux générations, et donner vie à des chansons irlandaises et des folk-songs sans frontières… »

