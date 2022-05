Un été en musique – Les p’tits fils de Jeanine Moëlan-sur-Mer, 19 juillet 2022, Moëlan-sur-Mer.

Un été en musique – Les p’tits fils de Jeanine Lieu-dit Brigneau Brigneau Moëlan-sur-Mer

2022-07-19 19:00:00 – 2022-07-19 20:30:00 Lieu-dit Brigneau Brigneau

Moëlan-sur-Mer Finistère

Chanson française

Au commencement, il a eu l’œuf… puis Jeanine et ses rejetons.

Il y a 11 ans, mémé mettait ses gamins au turbin dans la rue.

De vers en verres, une guitare, un accordéon, une trompette et une balalaïka plus tard, ils créèrent les P’tits fils de Jeanine.

De verres en tonneaux ils se mirent à écumer les plus jolies scène de France, parfois même du monde, et bientôt de l’univers. Un vent nouveau souffle sur le groupe puisqu’ils savent dorénavant, en plus de chanter, dire sur quels accords ils jouent…

Bref l’âge de la maturation est arrivée.

