Un été en musique – Kafi Moëlan-sur-Mer, 19 août 2022, Moëlan-sur-Mer.

Un été en musique – Kafi Moëlan-sur-Mer

2022-08-19 19:00:00 – 2022-08-19 20:30:00

Moëlan-sur-Mer 29350

Fanfare afro décalée

Sapés comme des rois, hauts en couleurs, vêtus de lumière, de satin et de fourrures, vous ne passerez pas à côté d’eux sans les remarquer. La fanfare Kafi revisite le concept des « sapeurs congolais » et tend à lui donner un coté universel en proposant « Royal Sapiens» .

Un show captivant et énergique, qui émerveille puis entraîne le public. L’œil attiré par la lumière, on se laisse tantôt émouvoir par les textes, tantôt entraîner dans une danse de rue et on finit par se faire aspirer par une musique endiablée…

ellipse@moelan-sur-mer.fr +33 2 98 39 71 00

