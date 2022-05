Un été en musique – Dr Soukouss Moëlan-sur-Mer, 8 juillet 2022, Moëlan-sur-Mer.

Un été en musique – Dr Soukouss Plage de Trenez Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer

2022-07-08 19:00:00 – 2022-07-08 20:30:00 Plage de Trenez Lieu-dit Trenez

Moëlan-sur-Mer Finistère

Fusion Afrique-Brésil

De Dakar à Kinshassa en passant par Bahia, cette formation singulière emprunte l’énergie des musiques africaines des années 70/80. La présence charismatique et la voix hors norme d’Evelyne Mambo (danseuse et chorégraphe de la célèbre compagnie Yelemba d’Abidjan), portées par un jeu de guitare et des arrangements percussifs énergiques, sont un vrai remède à la morosité.

Fusion Afrique-Brésil

De Dakar à Kinshassa en passant par Bahia, cette formation singulière emprunte l’énergie des musiques africaines des années 70/80. La présence charismatique et la voix hors norme d’Evelyne Mambo (danseuse et chorégraphe de la célèbre compagnie Yelemba d’Abidjan), portées par un jeu de guitare et des arrangements percussifs énergiques, sont un vrai remède à la morosité.

Plage de Trenez Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-09 par