Un été en musique – Bel Air De Forro Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Un été en musique – Bel Air De Forro Moëlan-sur-Mer, 26 juillet 2022, Moëlan-sur-Mer. Un été en musique – Bel Air De Forro Rue Louis le Guennec Kergroës Moëlan-sur-Mer

2022-07-26 – 2022-07-26 Rue Louis le Guennec Kergroës

Moëlan-sur-Mer Finistère Musique Brésilienne

Quand Mariana Caetano, chanteuse brésilienne, véritable tornade scénique rencontre Yann Le Corre, accordéoniste virtuose issu de la nouvelle génération des musiciens bretons, et Marcelo Costa, implacable percussionniste de São Paulo à la précision chirurgicale, cela donne BEL AIR DE FORRO… Leur nouvel album Sertão do Mar nous emporte dans un voyage à travers les rythmes du Nordeste brésilien, à commencer par le forro, roi des bals populaires enfiévrés. Élargissant les frontières, ils créent une redoutable machine à danser à deux, en ronde, enlacés ou en famille ! Musique Brésilienne

Quand Mariana Caetano, chanteuse brésilienne, véritable tornade scénique rencontre Yann Le Corre, accordéoniste virtuose issu de la nouvelle génération des musiciens bretons, et Marcelo Costa, implacable percussionniste de São Paulo à la précision chirurgicale, cela donne BEL AIR DE FORRO… Leur nouvel album Sertão do Mar nous emporte dans un voyage à travers les rythmes du Nordeste brésilien, à commencer par le forro, roi des bals populaires enfiévrés. Élargissant les frontières, ils créent une redoutable machine à danser à deux, en ronde, enlacés ou en famille ! Rue Louis le Guennec Kergroës Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Rue Louis le Guennec Kergroës Ville Moëlan-sur-Mer lieuville Rue Louis le Guennec Kergroës Moëlan-sur-Mer Departement Finistère

Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer/

Un été en musique – Bel Air De Forro Moëlan-sur-Mer 2022-07-26 was last modified: by Un été en musique – Bel Air De Forro Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 26 juillet 2022 finistère Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer Finistère