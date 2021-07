Viry-Châtillon Cinéma Le Calypso Essonne, Viry-Châtillon Un Été en musique (au cinéma) ! Cinéma Le Calypso Viry-Châtillon Catégories d’évènement: Essonne

Viry-Châtillon

Un Été en musique (au cinéma) ! Cinéma Le Calypso, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Viry-Châtillon. Un Été en musique (au cinéma) !

Cinéma Le Calypso, le jeudi 29 juillet à 09:00

Atelier de réalisation de courts films avec un smartphone. A la découverte des pionniers du cinéma en réalisant soi-même des films numérique. Un smartphone. Un sujet. Un plan séquence. Présentation de la forme « plan séquence » Réalisation Présentation collective des réalisations.

Utilisation de son smartphone.

Atelier Films Pocket Cinéma Le Calypso Rue Victor Basch Viry-Châtillon 91170 Viry-Châtillon Quartier Châtillon Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Viry-Châtillon Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma Le Calypso Adresse Rue Victor Basch Viry-Châtillon 91170 Ville Viry-Châtillon lieuville Cinéma Le Calypso Viry-Châtillon