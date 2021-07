Viry-Châtillon Cinéma Le Calypso Essonne, Viry-Châtillon Un Été en musique (au cinéma) ! Cinéma Le Calypso Viry-Châtillon Catégories d’évènement: Essonne

Viry-Châtillon

Un Été en musique (au cinéma) ! Cinéma Le Calypso, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Viry-Châtillon. Un Été en musique (au cinéma) !

Cinéma Le Calypso, le mercredi 14 juillet à 20:30

Projection de **Mo’Better Blues** de Spike Lee (1990) Durée: 2h10 Avec: Denzel Washington _Dans le cadre de Un Été en musique (au cinéma) !_

Billetterie du cinéma Le Calypso

Projection Ciné-culte : Mo’Better Blues Cinéma Le Calypso Rue Victor Basch Viry-Châtillon 91170 Viry-Châtillon Quartier Châtillon Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T20:30:00 2021-07-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Viry-Châtillon Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma Le Calypso Adresse Rue Victor Basch Viry-Châtillon 91170 Ville Viry-Châtillon lieuville Cinéma Le Calypso Viry-Châtillon