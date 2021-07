Brest Cinéma Espace Bernard Mantienne Brest, Finistère Un Été en musique (au cinéma) ! Cinéma Espace Bernard Mantienne Brest Catégories d’évènement: Brest

Cinéma Espace Bernard Mantienne, le vendredi 23 juillet à 14:30

Musiques de films avec le musicien et compositeur, Laurent Marode Le rôle et l’importance de la musique dans la narration au cinéma. Apporter des repères dans l’histoire de la musique au cinéma. Montrer le travail du compositeur en expliquant les processus de création de la musique en général, et sur les images en particulier. Sensibiliser le Jeune Public au cinéma de patrimoine. Atelier Musiques de Films Cinéma Espace Bernard Mantienne 3 rue de l’Aulne Verrières-le-Buisson 91370 Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T16:30:00

