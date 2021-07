Brétigny-sur-Orge Cinéma Ciné220 Brétigny-sur-Orge, Essonne Un Été en musique (au cinéma) ! Cinéma Ciné220 Brétigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Brétigny-sur-Orge

Danse à l’Infini. Après un échauffement corporel, les participant·es sont invité·es à partager un geste ou un mouvement ou une danse qu’ils aiment faire. Ils·elles peuvent également expliquer sa signification ou son histoire. Puis à partir de cette collection de gestes, nous les mettons en espace en s’inspirant du fait divers de l’épidémie dansante. Elise Picon et Yves Mwamba, duo réalisateur.rice chorégraphe du collectif Belladone. En collaboration avec Passeurs d’Images Musique et Danse Cinéma Ciné220 3 rue Anatole France 91120 Brétigny-sur-Orge Brétigny-sur-Orge Essonne

