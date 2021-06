Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret, Meung-sur-Loire Un été en musique à la Capitainerie Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire Loiret La Capitainerie accueille tout au long de l’été plusieurs artistes, musiciens et chanteurs. Venez déguster un bon repas en musique au bord de la Loire !

Une programmation variée vous sera proposée pour les fins de semaines. Profitez d'un été en musique à la Capitainerie ! coeur2loire@gmail.com http://www.coeur2loire.com/

Coeur de Loire

