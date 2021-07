Un été en couleurs Colmar, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Colmar.

Un été en couleurs 2021-07-06 – 2021-08-31

Colmar Haut-Rhin Colmar

EUR A partir 6 juillet 2021 et pendant tout l’été, le Musée du Jouet en partenariat avec Cocktail Games et Virgin Radio s’habille aux couleurs du jeu de société Twin It.

// Une focus : dès l’entrée, une vitrine vous accueillera en mettant en avant quelques jeux anciens des collections du musée. Monopoly, Dr Maboul, Backgammon…, de quoi replonger en enfance.

// Une exposition colorée : sur tous les murs du Musée du Jouet, venez découvrir la richesse graphique du jeu Twin It dans son édition spéciale Jeux de société.

En effet, de nombreux panneaux reprenant les illustrations du jeu seront visibles dans tous les espaces. Un petit jeu piste spécialement créé pour l’occasion ravira les débutants comme les plus passionnées de jeux. Il faudra en effet réussir à trouver et à associer le bon panneau au titre d’un jeu de société.

// Une animation artistique : le jeudi 19 aout 2021 de 14h à 17h dans le hall du musée, tous nos visiteurs pourront s’essayer à la technique de l’impression, par la création de tampons autour de la thématique graphique du jeu Twin It.

> Un atelier participatif compris dans le prix d’entrée.

N’hésitez pas à suivre le Musée du Jouet sur Facebook et Instagram, des surprises vous attendent encore pour cet été.

+33 3 89 41 93 10

dernière mise à jour : 2021-07-02 par Musée – Colmar – Musée du jouet