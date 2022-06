Un été d’exception Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-07-04 09:00:00 – 2022-08-31 18:00:00

Haut-Rhin Munster EUR Découvrez les sorties d’exception de l’Office de Tourisme de la Vallée de Munster durant la saison estivale ! Avec les accompagnateurs en montagne, observez les chamois sur les chaumes du massif vosgien tout en admirant de magnifiques points de vue sur les cirques et lacs glaciaires. Découvrez les sorties d’exception de l’Office de Tourisme de la Vallée de Munster durant la saison estivale !

