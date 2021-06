UN ETÉ CHAPIT’Ô Vandœuvre-lès-Nancy, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Vandœuvre-lès-Nancy.

UN ETÉ CHAPIT’Ô 2021-07-12 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-23 17:00:00 17:00:00 parc des loisir Richard Pouille Elisa Goberot 8 Rue de Norvège

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Amener les vacances à la Ville …

Un grand nombre d’habitants de la ville ne partent pas en vacances. Créons donc avec

des partenaires qui oeuvrent sur le territoire les conditions favorables pour qu’ils se

réapproprient un territoire commun à la population qui se transforme.

A la fois intergénérationnelle, accueillant des publics de la ville et de la métropole, elle

contribue à affirmer l’importance du lien social par l’action conviviale. Bien que les

professionnels soient dans la coordination du projet , ils sont, en premier lieu à l’écoute

des propositions des co organisateurs que sont les habitants: l’Éducation Populaire

vivante!

Favoriser la mise en place d’espaces ludiques et participatifs pouvant accueillir tous les

habitants (d’ici et d’ailleurs). Ces animations seront des lieux de convivialité où chacun

pourra partager des compétences et savoir faire.

Accompagner les habitants (bénévoles de l’action ou usagers) à s’investir et devenir force

de propositions dans la manifestation en accueillant leurs suggestions, ce qui crée un

programme, des actions et ateliers évolutifs, coopératives et participatifs.

Créer une dynamique locale en associant davantage les associations en fonction de leurs

possibilités et en coorganisant l’action avec notre partenaire principal : la ville de

Vandoeuvre.

Plusieurs projets d’animations :

1)Mise en place de stages culturels : durant ces deux semaines, de 9h à 17h, nous

accueillerons 30 enfants inscrits auprès de notre structure. Des artistes ainsi que

animateurs qualifiés animeront les groupes autour de thèmes artistiques qui donneront

lieu à des spectacles proposés à la population en fin de semaine. La manifestation étant

ouverte à tous, ce temps d’animation sera aussi en lien avec des ateliers en libre accès.

Cela permettra de décloisonner les publics et d’amener les familles n’ayant pas pour

habitude de participer à des actions cadrées, de s’y impliquer. Les parents de ces enfants,

lorsqu’ils n’ont pas d’activités professionnelles durant cette période, pourront être sollicités

pour participer, avec d’autres habitants à l’organisation et gestion d’autres ateliers de

créations en lien avec la réalisation finale. Exemple: atelier couture pour créer des

costumes ou accessoires, création de décors amovibles, etc …

2) Un programme d’animations sera proposé pour les personnes qui ne partent pas en

vacances et qui peuvent être également de passages, avec des activités participatives.

Cela permet de répondre à plusieurs offres et demandes.

– Libre accès pour les Espaces sportifs (badminton, speed ball, ping pong, tennis ballon,

…), / Espace casse-tête ( énigmes jeux en bois ), puissance quatre géant, rubicub … /

Espace Les P’tits crayons ( coloriage, dessins libres, fresques …) / Espace tir à l’arc /

Espace bar à eau : distribution d’eau ou sirops. Mobilisation des enfants et parents, cela

leur permet d’avoir des responsabilités.

Cantine Participative : cuisine à ciel ouvert, tout à l’extérieur comme en vacances. Cuisiner

à plusieurs des plats du monde tous les midis et certains soirs en fonction de la

programmation.

Un groupe de bénévoles se réunit en amont pour construire toute l’organisation : créer

des menus variés avec les idées et savoir faire de tous le monde – plats Syrien, Hongrois,

Tchétchène, Maghrébin, Béninois … Réflexion collective sur son fonctionnement, son

contenu : découverte culinaire, mixité, être dans le faire, lien avec les productions locales,

jardins partagés …

– 1ère semaine /Groupe avec les MOUSSO DOUMS (instrument percussion).

– 2ème semaine / Autour de la Danse : pratique de différents danses avec professionnels .

Spectacle les deux vendredis pour les Mousso Doums / Danse en ligne / Orchestre

musical- Spectacle de cirque de rue, le mercredi 21 juillet.

+33 6 74 09 46 83 http://mjc-nomade.fr/

Amener les vacances à la Ville …

Un grand nombre d’habitants de la ville ne partent pas en vacances. Créons donc avec

des partenaires qui oeuvrent sur le territoire les conditions favorables pour qu’ils se

réapproprient un territoire commun à la population qui se transforme.

A la fois intergénérationnelle, accueillant des publics de la ville et de la métropole, elle

contribue à affirmer l’importance du lien social par l’action conviviale. Bien que les

professionnels soient dans la coordination du projet , ils sont, en premier lieu à l’écoute

des propositions des co organisateurs que sont les habitants: l’Éducation Populaire

vivante!

Favoriser la mise en place d’espaces ludiques et participatifs pouvant accueillir tous les

habitants (d’ici et d’ailleurs). Ces animations seront des lieux de convivialité où chacun

pourra partager des compétences et savoir faire.

Accompagner les habitants (bénévoles de l’action ou usagers) à s’investir et devenir force

de propositions dans la manifestation en accueillant leurs suggestions, ce qui crée un

programme, des actions et ateliers évolutifs, coopératives et participatifs.

Créer une dynamique locale en associant davantage les associations en fonction de leurs

possibilités et en coorganisant l’action avec notre partenaire principal : la ville de

Vandoeuvre.

Plusieurs projets d’animations :

1)Mise en place de stages culturels : durant ces deux semaines, de 9h à 17h, nous

accueillerons 30 enfants inscrits auprès de notre structure. Des artistes ainsi que

animateurs qualifiés animeront les groupes autour de thèmes artistiques qui donneront

lieu à des spectacles proposés à la population en fin de semaine. La manifestation étant

ouverte à tous, ce temps d’animation sera aussi en lien avec des ateliers en libre accès.

Cela permettra de décloisonner les publics et d’amener les familles n’ayant pas pour

habitude de participer à des actions cadrées, de s’y impliquer. Les parents de ces enfants,

lorsqu’ils n’ont pas d’activités professionnelles durant cette période, pourront être sollicités

pour participer, avec d’autres habitants à l’organisation et gestion d’autres ateliers de

créations en lien avec la réalisation finale. Exemple: atelier couture pour créer des

costumes ou accessoires, création de décors amovibles, etc …

2) Un programme d’animations sera proposé pour les personnes qui ne partent pas en

vacances et qui peuvent être également de passages, avec des activités participatives.

Cela permet de répondre à plusieurs offres et demandes.

– Libre accès pour les Espaces sportifs (badminton, speed ball, ping pong, tennis ballon,

…), / Espace casse-tête ( énigmes jeux en bois ), puissance quatre géant, rubicub … /

Espace Les P’tits crayons ( coloriage, dessins libres, fresques …) / Espace tir à l’arc /

Espace bar à eau : distribution d’eau ou sirops. Mobilisation des enfants et parents, cela

leur permet d’avoir des responsabilités.

Cantine Participative : cuisine à ciel ouvert, tout à l’extérieur comme en vacances. Cuisiner

à plusieurs des plats du monde tous les midis et certains soirs en fonction de la

programmation.

Un groupe de bénévoles se réunit en amont pour construire toute l’organisation : créer

des menus variés avec les idées et savoir faire de tous le monde – plats Syrien, Hongrois,

Tchétchène, Maghrébin, Béninois … Réflexion collective sur son fonctionnement, son

contenu : découverte culinaire, mixité, être dans le faire, lien avec les productions locales,

jardins partagés …

– 1ère semaine /Groupe avec les MOUSSO DOUMS (instrument percussion).

– 2ème semaine / Autour de la Danse : pratique de différents danses avec professionnels .

Spectacle les deux vendredis pour les Mousso Doums / Danse en ligne / Orchestre

musical- Spectacle de cirque de rue, le mercredi 21 juillet.

Flyer pour l’information

dernière mise à jour : 2021-06-17 par DESTINATION NANCY