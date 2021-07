Un été Bératais à la Médiathèque Médiathèque, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bérat.

Un été Bératais à la Médiathèque

du vendredi 9 juillet au vendredi 20 août à Médiathèque

Cet été encore, la médiathèque reste ouverte sur ses horaires habituels, et vous propose quelques animations pour égayer vos vacances bérataises ! Rendez-vous les jeudis matins sous les arbres devant la médiathèque (repli à l’intérieur en cas d’intempéries) pour des moments de lectures. Le jeudi 22 juillet, venez écoutez des histoires autour du thème « mers et merveilles » (dans le cadre de Partir en Livre, manifestation nationale pour la littérature jeunesse), le jeudi 5 août, sur le thème « Cow-boy et far west » et le jeudi 19 août, « Plongeoir et parasol ». Lectures à 10h30, entrée gratuite, jauge limitée, inscription recommandée, à partir de 4 ans. Pour les plus grands, et toujours dans le cadre de Partir en Livre sur le thème Mers et Merveilles, nous proposons trois ateliers de loisirs créatifs : fabrication de koïnobori, carpes japonaises en papier de soie, les vendredis 16 et 30 juillet ou le 20 août, à 15h (durée : 1h30 environ). Les ateliers sont gratuits, sur inscription (places limitées), à partir de 8 ans (découpage, collage à prévoir). Et pour plus grands et encore plus grands, rendez-vous lors de matinées ludiques les vendredis 9 et 30 juillet, ou jeudi 12 août à 10h. Nous proposerons divers jeux de société, n’hésitez pas à proposer les vôtres lors de l’inscription ! à partir de 10 ans, pour petits et grands, places limitées, inscription fortement conseillée. Tous les enfants participant à au moins une des animations de l’été pourront en plus participer au tirage au sort de l’été Bératais, grâce à Partir en Livre. Inscriptions à chaque fin d’animation. Le tirage au sort se fera la seconde semaine de septembre. Les 7 gagnants remporteront chacun un chèque-lire d’une valeur de 12€.

Médiathèque Place de la mairie 31370 Bérat Bérat Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T11:00:00;2021-07-16T15:00:00 2021-07-16T16:00:00;2021-07-22T10:30:00 2021-07-22T11:30:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T11:00:00;2021-07-30T15:00:00 2021-07-30T16:00:00;2021-08-05T10:30:00 2021-08-05T11:30:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T11:00:00;2021-08-19T10:30:00 2021-08-19T11:30:00;2021-08-20T15:00:00 2021-08-20T16:00:00