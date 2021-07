Paris Théâtre Dunois Paris Un été avec Piazzolla Théâtre Dunois Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Théâtre Dunois

Rendez vous à l’extérieur du théâtre avec un duo flûte/guitare (Histoire du Tango, Etudes Tango – A. Piazzolla) qui entraîne le public vers l’intérieur du théâtre pour un concert musique de chambre (Grand Tango, Printemps et Été extraits des Saisons de Buenos Aires – A. Piazzolla).

Accès libre et gratuit sur réservation

Avec l'Ensemble ALMAVIVA

Théâtre Dunois
7 rue Louise Weiss
75013 Paris

