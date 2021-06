Brest Foyer Laïque St Marc Brest, Finistère Un été avec les patros Foyer Laïque St Marc Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Un été avec les patros Foyer Laïque St Marc, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Brest. Un été avec les patros

du lundi 12 juillet au lundi 30 août à Foyer Laïque St Marc

Sur les quartiers de Brest des séjours différents pour les enfants et le sjeunes, renseignements : sur [http://www.patrolegouill.fr/spip.php?article3329](http://www.patrolegouill.fr/spip.php?article3329) Contacts : St Marc Foyer Laïque de St Marc 02.98.02.14.80 Bellevue PLM Bergot 02.98.03.18.78 Cavale Blanche PLM Cavale Blanche 02.98.45.86.43 St Pierre PLM J. Le Gouill 02.98.05.54.37 Lambézellec PLM Lambézellec 02.98.03.05.02 Recouvrance PLM Recouvrance 02.98.45.06.90 Port/Centre ville PLM Sanquer 02 98 43 91 35 et PLGuérin 02.98.80.08.42

participation des familles suivant quotient familial

Propositions de séjours culture, sports, loisirs… pour enfants et le sjeunes Foyer Laïque St Marc 12 rue du Docteur Floc’h, 29200 Brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T00:30:00;2021-08-30T00:30:00 2021-08-30T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Foyer Laïque St Marc Adresse 12 rue du Docteur Floc’h, 29200 Brest Ville Brest lieuville Foyer Laïque St Marc Brest