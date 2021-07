Amilly Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly, Loiret UN ÉTÉ AUX TANNERIES – SCULPTURE À SONS Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Dans une grande partie de son travail, Bernhard Rüdiger interroge les possibilités de résonances de l’œuvre, qu’elles soient historiques, culturelles, intellectuelles mais aussi littéralement acoustiques. Cavités, matériaux sonores, instruments réinterprétés, sont autant d’invitations faites au visiteur à considérer les œuvres dans leur dimension sonore. À l’aide de différents matériaux, inventez votre propre sculpture acoustique ! L’atelier sera suivi d’un pique-nique tiré du sac dans le Parc de Sculptures. Nous offrons le café et le jus de fruit ! Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Réservation nécessaire : [contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02.38.85.28.50. ©Simon Castelli-Kerec

