du mercredi 21 juillet au vendredi 20 août à Centre d’Art contemporain – Les Tanneries

Dans la plupart de ses œuvres, l’artiste Bernhard Rüdiger cherche à impliquer physiquement le visiteur. Dans Que personne ne vienne de la mer (1991), il est invité à parcourir une passerelle en bois surélevée et survolée d’un faux plafond qui laisse dépasser sa tête. Au fil de son parcours, le visiteur expérimente une double perception dissociée de l’œuvre, entre celle du corps et celle de la tête. S’en dégagent des changements de point de vue et des pertes de repères qui le mettent en éveil et le poussent à s’interroger sur ce qu’il voit ou ne voit pas. À travers la création d’une maquette en papier rigide, concevez, vous aussi, une œuvre à parcourir qui génère une expérience sensorielle troublante ! L’atelier sera suivi d’un pique-nique tiré du sac dans le Parc de Sculptures. Nous offrons le café et le jus de fruit ! Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Réservation nécessaire : [[contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr)](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02.38.85.28.50. _©Simon Castelli-Kerec_

Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly Loiret



2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T12:00:00