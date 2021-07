Amilly Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly, Loiret UN ÉTÉ AUX TANNERIES – CHERCHER L’ERREUR Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Œuvre conçue à partir d’un système géodésique permettant la conception d’une sphère parfaite à partir d’éléments identiques, Fullerène pathogène (2006) vient rompre sa logique formelle de départ. En introduisant volontairement un élément en trop, l’artiste Bernhard Rüdiger trouble ainsi la structure de l’œuvre et l’oblige à trouver un nouvel équilibre. Au cours de l’atelier, expérimentez, vous aussi, la mise à mal d’un système que vous aurez créé pour faire de l’erreur une opportunité créative ! L’atelier sera suivi d’un pique-nique tiré du sac dans le Parc de Sculptures. Nous offrons le café et le jus de fruit ! Atelier gratuit et accessible à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Réservation nécessaire : [contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02.38.85.28.50. _©Simon Castelli-Kerec_ ATELIER-PIQUE-NIQUE EN FAMILLE Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly Loiret

