Cléder Finistère A la plage des Amiets, en Cléder, des activités ludiques et sportives pour toute la famille vous attendent ! Du lundi au vendredi : De 10h à 12h : initiation kayak, paddle (15 minutes)

Beach Park en accès libre

La Cabane en accès libre : Tir à l’arc, mini golf, tennis, beach tennis De 13h à 18h :

Animations ludiques et sportives, prêt de matériel

Jeux de plage,

