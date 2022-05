Un été au Phare de Verzenay Verzenay Verzenay Catégories d’évènement: Marne

Verzenay Marne Verzenay Pour la seconde année consécutive, le phare de Verzenay propose durant quelques week-ends de mai et chaque week-end de juillet et août un programme de concerts gratuits dans son jardin panoramique. Artistes locaux et nationaux investissent ce lieu emblématique de la Montagne de Reims pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Avec le programme d’Un été au Phare, le phare de Verzenay renoue avec l’ambiance festive de ses débuts.

Dans les années 20, Rémois et Sparnaciens venaient en famille ou entre amis pour un moment de détente, au théâtre et au terrain de jeux attenants. Tous les concerts ont lieu de 12 h 30 à 14 h. Les visiteurs sont invités à apporter leur pique-nique et pourront découvrir l’offre de producteurs dans les locaux du Phare.

Les places étant limitées, il est fortement conseillé de réserver. lepharedeverzenay@grandreims.com +33 3 26 07 87 87

