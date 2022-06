Un été au jardin : cinéma plein air, 24 juin 2022, .

Un été au jardin : cinéma plein air



2022-06-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-24 23:45:00 23:45:00

Dès 19h : Grignotez, rafraîchissez-vous, participez à un atelier de sérigraphie ou défiez vos amis avec des jeux romains.



À 22h : Cinéma plein-air avec le film Little Miss Sunshine en version française.





Little Miss Sunshine

Little Miss Sunshine

Comédie, Drame (2006 – réal. John Dayton et Valérie Faris)



Quand Olive décroche une invitation à concourir pour le titre de Little Miss Sunshine en Californie, toute la famille décide de faire corps derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur break Volkswagen rouillé : ils mettent le cap vers l’Ouest et entament un voyage tragi-comique de trois jours qui les mettra aux prises avec des événements inattendus…



> Durée : 1h40

> À partir de 8 ans

Une première soirée au jardin pour fêter l’été et les cultures urbaines : du cinéma, des animations, un foodtruck.

