Un Été Au Havre : Métamorphoses Le Havre, 3 février 2023, Le Havre .

Un Été Au Havre : Métamorphoses

8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

2023-02-03 – 2023-02-03

Le Havre

Seine-Maritime

Métamorphoses est un rendez-vous annuel de rencontres et d’échanges sur la place de l’art dans les évolutions et les transformations de l’espace public.

Métamorphoses invite des femmes et des hommes artistes, architectes, décideurs, chercheurs, designers… à partager avec le public leur vision de la ville de demain et l’évolution de celle d’aujourd’hui. Isabelle Daëron, Laurent Dumas, Pascal Yonet, Grégory Chatonsky, Lucie Marinier, Peter Gorschlüter et Jean-Denis Salesse s’appuieront sur des analyses ou des présentations de projets réalisés, à venir ou même utopiques, pour exposer leurs réflexions, leurs actions et leurs engagements, dans un format qui ne dépasse pas 30 minutes.

Ancré au Havre, Métamorphoses est un laboratoire de formes urbaines où la ville s’affirme comme un terreau fertile de nouvelles expériences.

Programme de la journée sur www.uneteauhavre.fr.

Événement gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Restauration possible sur place.

+33 2 35 19 10 20 https://www.uneteauhavre.fr/fr/metamorphoses

