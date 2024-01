Un Été Au Havre Métamorphoses 2024 Le Volcan Le Havre, jeudi 1 février 2024.

Un Été Au Havre Métamorphoses 2024 Le Volcan Le Havre Seine-Maritime

Les Métamorphoses reviennent le 1er février au Volcan. Gratuit et ouvert à tous, le rendez-vous annuel de réflexion et de partage autour de l’art dans la ville fait partie intégrante d’Un Été Au Havre.

À l’occasion de la 2e édition de Métamorphoses, Un Été Au Havre convie des artistes, architectes, paysagistes, chercheurs, designers à partager avec le public leur vision de l’évolution de la ville. Cette année, Gaël Charbau, directeur artistique d’Un Été Au Havre, animera la journée et donnera la parole à ses invités, qui partageront leurs réflexions sur la ville de demain, le rôle de l’art dans l’espace public, et les transformations à venir dans nos espaces de vie. Parmi eux, vous retrouverez Dominique Jakob et Brendan MacFarlane, Paul Emilieu Marchesseau, Oriane Durand et Cécile Gaudard, Dorothée Navarre, Marie-Pierre Bonniol, Nicolas Détrie, Maxence Gourdault-Montagne, Marc Vatinel et Max Yvetot. Ils échangeront sur d’autres sujets tels que les aménagements des estuaires, des bâtiments industriels et les nouvelles formes d’habitat, sur le lien entre écologie et urbanisme et sur le rôle du jeu dans l’espace public.

Depuis 2017, les œuvres pérennes d’Un Été Au Havre modifient les usages de la ville et inventent de nouvelles circulations urbaines. Elles offrent un regard différent sur un patrimoine commun et proposent de nouvelles habitudes tout en développant de nouveaux centres d’attractivité pour les commerces et les services. Cette présence permanente de l’art dans l’espace public invite à penser la manifestation culturelle plus largement qu’en tant que rendez-vous estival. Métamorphoses est un espace de réflexion où la ville se pense et se projette avec les artistes.

Programme

8h45 Ouverture des portes

9h15 Lancement de l’événement

9h30 Le village de demain (Oriane Durand et Cécile Gaudard)

10h15 Les dilemmes havrais (Max Yvetot)

10h45 Les gens des lieux (Dorothée Navarre et Marc Vatinel)

11h15 Le film expérimental, Une autre approche de la ville (Maire-Pierre Bonniol)

13h30 La fabrique de la ville (Maxence Gourdault-Montagne)

14h15 Et si on vivait dans un monde moins consumériste ? (Nicolas Détrie)

15h Living Landscape (Dominique Jakob et Brendan Macfarlane)

15h45 Passer de la salle de cours à l’espace public pour apprendre autrement (Paul Emilieu Marchesseau)

16h30 Clôture de l’événement

Programme détaillé disponible sur le site d’Un Été au Havre

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 09:00:00

fin : 2024-02-01



L’événement Un Été Au Havre Métamorphoses 2024 Le Havre a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie