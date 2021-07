Un été au ciné – Le Roi Lion Pau, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Pau.

Un été au ciné – Le Roi Lion 2021-07-26 – 2021-07-26 Parc Beaumont – Théâtre de la verdure Avenue du Général Poeymirau

Pau Pyrénées-Atlantiques

LE ROI LION / Jon Favreau

USA / 2019 / 1h58 / VF

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre commence et entraine l’exil de Simba qui, à l’aide de deux nouveaux amis va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Ce remake, héritier du dessin animé éponyme de 1994, réalise un safari visuel étonnant en mélangeant prises de vue réelles et images de synthèse. Du grand spectacle accompagné par les chansons du « Rocketman » Elton John ! Hakuna Matata !

Dress code (non obligatoire) : Venez déguisés en animaux de la jungle.

+33 5 59 27 60 52

Méliès Pau

dernière mise à jour : 2021-06-25 par