Un été au ciné – Effacer l’historique, 12 juillet 2022, .

Un été au ciné – Effacer l’historique



2022-07-12 22:15:00 – 2022-07-12

EUR 0 0 EFFACER L’HISTORIQUE / Gustave Kervern, Benoît Delépine

France / 2020 / 1h46 / avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero

Dans un lotissement en province, 3 voisins sont au prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.

Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet…

Farce et fable politique, le nouveau film des auteurs (qu’on ne présente plus), de AALTRA, LOUISE-MICHEL, LE GRAND SOIR…), pointe avec humour et dérision les dérives de la société et l’absurdités d’un système exploiteur…)

Dans ce 10ème film reparti de la Berlinale 2020 avec l’Ours d’Argent, ils vont plus loin.

C’est plus noir et plus caustique et ça nous regarde droit dans les yeux !

Méliès Pau

