Un été au ciné – Antoinette dans les Cévennes Pau, 1 juillet 2022, Pau.

Un été au ciné – Antoinette dans les Cévennes

84 Avenue de Buros MJC Berlioz Pau Pyrénées-Atlantiques MJC Berlioz 84 Avenue de Buros

2022-07-01 22:30:00 – 2022-07-01

MJC Berlioz 84 Avenue de Buros

Pau

Pyrénées-Atlantiques

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES / Caroline Vignal

France / 2020 / 1h35 / avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces…

Plus rien n’arrête la pétillante Laure Calamy qui enchaîne les rôles et insuffle en chacun d’eux son énergie, son émotion et sa drôlerie. Que ce soit dans SEULES LES BÊTES, SYBIL, AVA, VICTORIA ou AURORE, elle passe d’un personnage à l’autre avec une aisance déconcertante.

Si l’on y rajoute la beauté sauvage des paysages somptueux, on a une comédie tendre et lumineuse habitée par une Laure Calamy juste et émouvante. On rit mais pas que….

Méliès Pau

MJC Berlioz 84 Avenue de Buros Pau

