Un été au ciné – Adieu les cons, 2 juillet 2022, .

Un été au ciné – Adieu les cons



2022-07-02 22:30:00 – 2022-07-02

France / 2020 / 1h27 / avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. On retrouve ici tout le savoir-faire du réalisateur mis au service des préoccupations humanistes qu’il développe au fil de son œuvre. Magistral !

Méliès Pau

