Un été animé à Guingamp Guingamp, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Guingamp.

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp

Dès 15h, nombreuses animations Place du Centre et rue Notre-Dame. – Station sports et nature avec Eau & Rivières de Bretagne : gymkhana tour (vtt, parcours d’adresse, tir à l’arc, course d’orientation) -Descente en rappel de la basilique avec l’association L’ Arbre e à Lutik. Sieste musicale avec Julien Tiné (DJ) de 15h à 18h- A 18h, Royal Street : quelque part entre le blues urbain d’avant-guerre, le ragtime,le jazz et la chanson populaire des street bands de la Nouvelle Orléans, la musique de Royal Street swingue et fleure bon le bourbon et la fumée des cabarets. Un remède contre la morosité assurément !

service.culturel@ville-guingamp.com +33 2 96 40 64 45 http://www.ville-guingamp.fr/

