Un été animé à Guingamp, 21 juillet 2022

Un été animé à Guingamp



2022-07-21 – 2022-07-21

Dès 15h, animations au centre ville : diverses activités avec la station sport et nature Eau & Rivières de Bretagne, descente en rappel de la basilique avec l’association L’arbre à Lutik, Estivales des R’ avec Valorys le SMITRED Ouest d’Armor continue à sensibiliser les habitants et vacanciers au tri et au recyclage. Il proposera des jeux ludiques et pédagogiques. Jeux d’échecs avec l’échiquier guingampais.

