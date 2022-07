Un été animé à Guingamp, 13 juillet 2022, .

Un été animé à Guingamp



2022-07-13 – 2022-07-13

Dès 15h, animations au centre ville : diverses activités avec la station sport et nature Eau & Rivières de Bretagne, balades à poney avec le centre équestre Argoat Equitation de Plouisy (départ en haut de la rue Notre-Dame), jeux d’échecs avec l’échiquier guingampais. De 15h à 18h, sieste musicale avec Julien Tiné (DJ), place de la République. A 16h et 18h (durée 30 minutes), à la prison de Guingamp, concert « Bach & fils » : Ensemble le Blanquet Céleste avec Claire Gratton, viole de gambe et Maude Gratton au clavecin. Bal dès 21h, Place du Vally et feu d’artifice dès 23h30 tiré de la Place du Château.

