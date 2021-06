Un été à Tannerre Tannerre-en-Puisaye, 26 juin 2021-26 juin 2021, Tannerre-en-Puisaye.

Un été à Tannerre 2021-06-26 – 2021-09-12

Tannerre-en-Puisaye 89350

EUR Festival des arts culturels. Cet été quatre associations de Tannerre-en-Puisaye sont réunies pour vous offrir une saison d’été riche et variées, La Gargouille, le ferrier de Tannerre, Premier Baiser et les Drôles d’Angins. Théâtre, concerts, balade sonore, lecture, contes et quelques surprises…

