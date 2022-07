Un été à l’AMI : Ateliers, démonstrations, visite

2022-07-07 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-02 17:30:00 17:30:00 Passez les vacances au musée : visites guidées, démonstrations, ateliers de pratique artistique; un programme riche à partager entre amis, en famille ! Re.découvrez une histoire, des histoires de l’imprimerie et de l’imprimé mais aussi du livre, de la presse à travers des propositions multiples, pour petits et grands ! Tous les jours, nous vous proposons des ateliers de pratique artistique à 14h (tarification spéciale) et des visites guidées à 15h (inclus dans le billet d’entrée), incluant des démonstrations. Des ateliers découverte sont également proposés tous les dimanches à 14h. Pour se laisser conter les 600 ans d’histoire et appréhender des pratiques, déployer ses possibilités artistiques, passer un bon moment en famille ou entre amis… Tous les jours, des animations à l’AMI ! +33 2 38 33 22 67 Passez les vacances au musée : visites guidées, démonstrations, ateliers de pratique artistique; un programme riche à partager entre amis, en famille ! Re.découvrez une histoire, des histoires de l’imprimerie et de l’imprimé mais aussi du livre, de la presse à travers des propositions multiples, pour petits et grands ! Tous les jours, nous vous proposons des ateliers de pratique artistique à 14h (tarification spéciale) et des visites guidées à 15h (inclus dans le billet d’entrée), incluant des démonstrations. Des ateliers découverte sont également proposés tous les dimanches à 14h. Pour se laisser conter les 600 ans d’histoire et appréhender des pratiques, déployer ses possibilités artistiques, passer un bon moment en famille ou entre amis… AMI dernière mise à jour : 2022-07-01 par

