UN ÉTÉ À LA MONTAGNE Remiremont, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Remiremont.

UN ÉTÉ À LA MONTAGNE 2021-07-10 13:30:00 – 2021-07-31 18:30:00 Place Jules Méline Médiathèque intercommunale

Remiremont Vosges

Et si vous passiez « Un été à la montagne » ?

Une bouffée d’air frais et des grands espaces. Voilà ce dont nous avons tous besoin… La montagne s’invite sur les murs de la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionales de Remiremont, avec une exposition photo de Cédric Bouhraux, à découvrir du 10 au 31 juillet 2021.

Si vous souhaitez prendre un peu de hauteur cet été, nous vous offrons l’occasion de profiter des sommets alpins et pyrénéens sans quitter les Vosges. Vous pourrez admirer la diversité des paysages qui accompagne ces sommets : lacs, falaises, glaciers et cascades. Mais également les fleurs et insectes, rarement éloignés l’un de l’autre, et bien sûr les incontournables marmottes et chamois. L’occasion de célébrer ce patrimoine naturel.

Le samedi 10 juillet, pour le premier jour de l’exposition, les curieux pourront rencontrer l’auteur de cette exposition, Cédric Bouhraux, de 14h à 17h. Ce professeur de musique, grand voyageur et amoureux de la nature photographie à la fois les imposants massifs montagneux, mais flirte également avec la macro photographie en capturant les plus petits détails de la vie de la montagne.

+33 3 29 22 50 01 http://mediatheque.ccpvm.fr/

