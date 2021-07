Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze, Gard Un été à la ludothèque de Bagnols sur Cèze Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-CèzeBagnols-sur-Cèze Catégories d’évènement: Bagnols-sur-Cèze

Bagnols-sur-Cèze Gard Ludothèque Bagnols-sur-Cèze Gard Bagnols-sur-Cèze Animations pour petits et grands tout l’été à la ludothèque 15 juillet – de 14h30 à 16h Tournoi King Domino A partir de 8 ans 16 juillet – de 18h30 à 20h30 Soirée jeux famille Tout public 21 juillet – 14h30 à 16h Animation découverte des nouveaux jeux De 3 à 6 ans Mercredi 4 août – 14h30 à 16h Animation puzzle De 3 à 6 ans Mercredi 11 août – 14h30 à 16h Animation « lego challenge » De 6 à 12 ans Vendredi 13 août – de 19h à 21h Soirée jeux adultes Public adulte Gratuit, ouvert à tous Places limitées – inscriptions recommandées +33 4 66 39 56 53 Droits libres dernière mise à jour : 2021-07-04 par

