Claville-Motteville, Seine-Maritime Un été à la Ferme des Écoles

Seine-Maritime

Un été à la Ferme des Écoles Claville-Motteville, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Claville-Motteville. Un été à la Ferme des Écoles 2021-07-28 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-28 16:30:00 16:30:00

Claville-Motteville Seine-Maritime Claville-Motteville Au programme sur 1h30 :

Venez passer un agréable moment cet été à la Ferme des écoles !

Tous les mercredis après-midi de juillet et août de 15h à 16h30 (sur inscription)

Visite guidée de la ferme et fabrication de farine

Rencontre avec nos animaux : chèvres, poules, ânes

Découverte de la biodiversité de la mare

Un cadeau est prévu pour chaque famille (en fonction du stock disponible) —

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

—

Réservation obligatoire sur ELLOHA : https://bit.ly/39WPhkP (à copier dans votre navigateur).

Avant de réserver, sélectionnez la date souhaitée en haut de la page (bouton bleu en haut à droite « Modifier »)

—

Tarif : 6€/personne, gratuit pour les enfants de moins de 2 ans

Paiement sur place par CB, espèces ou chèque

—

Mesures anti-Covid :

Le port du masque est obligatoire

Gel hydroalcoolique à l’entrée de la ferme

Places limitées dernière mise à jour : 2021-07-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

