2022-06-03 – 2022-07-01

Les 50 ans de l’Orchestre National des Pays de la Loire : nL’été commence dès le 3 juin à Fontevraud en musique ! En septembre 1971, L’Orchestre National des Pays de la Loire donnait son premier concert à Fontevraud sous la direction de Pierre Dervaux. Cinquante ans après, l’ONPL est de retour à l’Abbaye Royale, le temps d’un week-end, pour fêter son 50ème anniversaire à l’endroit même où il a donné jadis sa première représentation. Tarifs : 25 € / 19 € Plus d’informations sur : https://www.fontevraud.fr/event/week-end-dete-en-musique-avec-lonpl/ Parcours d’art : nL’été, les créations d’artistes envahissent l’Abbaye jusqu’en septembre pour mieux révéler la richesse de son histoire et de son architecture. Monumentales ou discrètes, à l’intérieur ou dans les jardins, les œuvres des lauréats des résidences de création ponctuent le parcours de visite. Pas question ici de meubler une architecture qui ne se suffirait pas à elle-même. Au contraire, nourris par des semaines de présence à l’Abbaye, les jeunes artistes orientent le regard sur un détail de l’architecture. Déambulation nocturne : Les étoiles de Fontevraud : nDu 15 juillet au 21 août, vivez la magie de la nuit à Fontevraud avec Les étoiles de Fontevraud . L’Abbaye Royale se pare de mille feux avec un parcours nocturne inédit. Imaginé par Bruno Seillier, ce spectacle allie jeux de lumière à l’intérieur du monument, projections sur ses façades et effets sonores, pour un voyage poétique qui laisse le spectateur la tête dans les étoiles. Tarifs : 14 € / 11 € / gratuit pour les moins de 8 ans Plus d’informations sur : https://www.fontevraud.fr/event/les-etoiles-de-fontevraud-saison-2/

Rendez-vous dès le 3 juin 2022 pour le début de la programmation un été à Fontevraud avec les 50 ans de l’Orchestre National des Pays de la Loire, un parcours d’art et une déambulation nocturne qui attendent les visiteurs.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par