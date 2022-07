Un été à Amiens au Parc Saint-Pierre et place Gambetta Amiens, 9 juillet 2022, Amiens.

Un été à Amiens au Parc Saint-Pierre et place Gambetta

Boulevard de Beauvillé Amiens Somme

2022-07-09 – 2022-08-28

Amiens

Somme

AVIS DE TEMPÊTE DE FOUS RIRES

DU 9 JUILLET AU 28 AOÛT

UN ÉTÉ À AMIENS vous offre la possibilité de vous divertir, de vous détendre et de vivre un moment de partage en famille. Pour l’occasion, le parc St-Pierre se transforme en parc d’animations et deviendra votre lieu de rendez-vous favori cet été ! Dans une ambiance estivale venez profiter des nombreux espaces de jeux, d’une paisible balade sur le plan d’eau, d’un petit moment de détente, d’un plaisir gourmand sucré ou salé… Et pour les plus aventureux, venez survoler le parc à bord de la désormais tyrolienne géante !

Une chose est sûre, cette année encore, petits et grands feront le plein d’énergie, de sourires et de sensations au parc St-Pierre !

Ouvert tous les jours de 11h à 19h

Renseignements : 03 22 97 40 40

GRATUIT

ACTIVITÉS SUR LE PARC :

Tyrolienne géante – 300 m !

Mini-tyro – 70 m !

Méga-parcurs d’escalade

Méga-trampos

Plateforme aqua-ludique

Labyrinthe de filets

Tour Coconut

Mini-golf

Tennis de table

Boulodrome

Pédalos

Canoës

Optimists

Restauration sur place

POUR LES TOUS PETITS

Parcours « Sensori-Kid’s »

Parcours « Ludique-Kid’s »

ACTIVITÉS NAUTIQUES

Sur la plan d’eau, embarquez de nouveau à bord des pédalos et des canoës ou initiez-vous à la voile avec la toute nouvelle flotte d’optimiste !

Que vous préfériez pédaler, ramer ou manoeuvrer, naviguez paisiblement sous le ciel d’UN ÉTÉ À AMIENS !

ESPACE RESTAURATION

Besoin d’une petite pause pour reprendre des forces ? Que vous soyez plutôt sucré ou salé, un espace de restauration fera votre bonheur sur place. Idéal pour se détendre et se rafraîchir avant de continuer à profiter de toutes ces activités.

PLACE GAMBETTA

L’arrivée du soleil, c’est aussi le retour de l’espace détente en plein centre-ville !

Après une dure journée, pendant une sortie shopping ou en simple balade, venez vous détendre dans une ambiance conviviale sur les transats de la place Gambetta.

+33 3 22 97 40 40 http://www.amiens.fr/

Laurent Rousselin

Amiens

dernière mise à jour : 2022-06-30 par