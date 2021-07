Paziols Paziols Aude, Paziols UN ETE / 100 SPECTACLES – LES KIFEURS Paziols Paziols Catégories d’évènement: Aude

UN ETE / 100 SPECTACLES – LES KIFEURS 2021-08-12 21:00:00 – 2021-08-12

Paziols Aude Paziols Les Kifeurs par la Brigade du Kif Tout public

Durée: 2h Les Kifeurs, Trio Swing Ska Roll déglingué en acoustique, reprennent les titres de la Brigade du Kif (dont ils sont tous membres) ! Le covid n’a pas eu que des mauvais côtés pour ces 3 garçons, eux, qui avaient pour projet de monter un set acoustique tout terrain depuis un bon moment. L’été 2020 avec son lot d’annulation de festivals, leur aura permis de réaliser ce projet avec une vingtaine de concerts pour des bars, fêtes de village, guinguettes, caves à vin et autres ! Des cuivres, mais aussi du rythme pour faire danser et chanter debout ou sur votre chaise. Distribution : Michael Riffaut : guitare, chant

Jorquera Clapes : trombone

Maxime Benavent : trompétiste bdukif@gmail.com https://www.facebook.com/labkif dernière mise à jour : 2021-07-27 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11

