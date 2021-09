Couffoulens Couffoulens Aude, Couffoulens UN ETE / 100 SPECTACLES – BARBATRUC Couffoulens Couffoulens Catégories d’évènement: Aude

Chanson guinguette Tout public

Durée: 1h30 – 1h45 Des cha-cha couleur soleil, un tango à la sauce rock & roll ou encore de la polka hip hop, pendant deux heures, les musiciens de Barbatruc mêlent leurs compositions à des reprises pimentées (la bohème, le poinçonneur des lilas, l’histoire d’un amour, à bicyclette…) pour te faire taper du pied et bouger ton petit… Une valse dans ta face et java jusque l’on trépasse, alors viens guincher avec Barbatruc ! Distribution : Dominique Puech : musicien

Gérard Denis : musicien

Nicolas Boudes : musicien

Sébastien Barthe : musicien

Marc Guitard : musicien http://www.gps-spectacles.fr dernière mise à jour : 2021-09-06 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11

